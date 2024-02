Milano | al via nuovo ciclo di incontri per sensibilizzare su truffe agli anziani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 14 feb. (Adnkronos) - Proseguono aglicon anziane esul tema della prevenzione alleorganizzati dalla polizia locale, in collaborazione con il pool antitruffa della procura di, la prefettura e i municipi. Questi i prossimi appuntamenti in calendario: domani, giovedì 15 febbraio, alle ore 15 organizzato dal Municipio 8 presso il centro"La Porta del Cuore" di via Appennini 147/A. Presso il Municipio 2, gli appuntamenti sono: martedì 27 febbraio alle ore 15 presso la Cascina Turro in piazzale Governo Provvisorio 9; giovedì 7 marzo alle ore 15 presso il centro socio ricreativo culturale Sammartini di via Sammartini 73; martedì 19 marzo alle ore 15 presso la parrocchia San Giovanni Battista alla Creta di via dell'Allodola 5; martedì 26 marzo alle ore 15 presso la parrocchia San Giuseppe Calasanzio di via Don Gnocchi n. 16/18; mercoledì 3 aprile alle ore 10 presso la sede della fondazione Lu.V.I. onlus di via Ripamonti 428 e martedì 16 aprile alle ore 15 presso l'oratorio della parrocchia di San Gaetano di via Duprè 19. Tutti glisono tenuti dagenti della scuola del corpo della polizia locale e del pool antitruffa, composto sia da "ghisa" sia da personale della polizia di Stato, che spiegano quali comportamenti e precauzioni adottare per difendersi dai reati e come allertare le Forze dell'ordine, raccontano alcuni casi tipici di truffa di cui sono vittime in particolare glie le anziane e simulano vari scenari per coinvolgere direttamente i partecipanti. "Lesono un reato odioso che spesso colpisce le persone in un momento di grande vulnerabilità o distrazione, anche nelle loro case, usando come leva affetti e paure, confondendole -spiega Marco Granelli, assessore comunale alla Sicurezza e polizia locale-. Con la polizia locale possiamo fare prevenzione, il più efficace fra gli strumenti per evitare di cadere vittima di una truffa. Ricordiamo che in caso di sospetta truffa bisogna rivolgersi al numero unico per le emergenze, il 112. Ringrazio gli organizzatori degli, in particolare i Municipi: a loro disposizione mettiamo le competenze degli agenti per aiutare a contrastare questo reato".