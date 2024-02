Milan | senti Vagnati | “Buongiorno via? Qualche telefonata è arrivata | ma…”

Stefano Borghi , voce di 'DAZN', ha parlato di Rafael Leao, assist-man in Milan -Napoli 1-0 ma ancora in evidente difficoltà sotto porta (pianetamilan)

Non manca di ironia e di sensualità, la capsule collection realizzata da Rocco Siffredi per Dsquared2 . Un po’ come le menti che sono dietro a questo ... (iodonna)

Milan-Rennes, Pioli: "La nostra Champions è l'Europa League, Kjaer sta bene" Il Milan torna in campo in Europa per il playoff di Europa League contro il Rennes: "Giocare una coppa che il club non ha mai vinto è uno stimolo. Siamo il Milan e dobbiamo partecipare con l'ambizione ...

Milan, le ultime sugli infortunati in vista del Rennes Milan Infortunati – I rossoneri affronteranno domani sera a San Siro il Rennes di Stephàn, in occasione dei playoff di Europa League. Ecco le ultime sulla situazione riguardante gli indisponibili ross ...

Silvano Villa: «Quella stagione da bomber al Milan, dicevano che ero come Gigi Riva. Ora la mia vita è la tabaccheria» Villa, classe 1951, brianzolo di Villasanta, sembrava un predestinato, ma si perse. Resta capocannoniere del Milan della prima Coppa Uefa, stagione 1971-72, tra le migliori delle 12 edizioni disputate ...