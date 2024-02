Milan-Rennes | Stephan | “Sfida prestigiosa per noi Dovremo dare il 100% | senza fare calcoli”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Affrontiamo un avversario che ha grandi qualità e che per la sua storia rappresenta tantissimo da decenni in Europa. A livello europeo è la partita piùper noi,ilperché se caliamo veniamo puniti”. Julien, allenatore del, parla così nella conferenza stampa della vigilia di Europa League contro il. “I rossoneri hanno tanti punti di forza, Il mio giocatore preferito è Giroud, ma anche Loftus può essere pericoloso con i suoi inserimenti. La cosa più importante sarà l’inizio della partita, loro metteranno subito tanta pressione e noirispondere a questa intensità”. In conferenza è intervenuto anche il portiere Mandanda: “È una partita speciale, andiamo ad affrontare una squadra con una storia ...