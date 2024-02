Milan-Rennes | Pioli | “Adesso l’Europa League è la nostra Champions”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Passare il turno è il nostro obiettivo, siamo molto concentrati, l’abbiamo preparata nel modo giusto. Una squadra italiana che assomiglia al? E’ troppo importante giocarla, mi sono fatto un’idea del, domani potrò dire il livello dopo averci giocato contro. Il campionato francese è diverso dal nostro”. Lo ha detto l’allenatore del, Stefano, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con ilnei playoff di Europa: “A Newcastle c’era la delusione di essere usciti. Ma non dovevamo pensare troppo a cosa sarebbe successo se avessimo vinto una delle due partite del girone, che avremmo meritato di vincere. Ora grande concentrazione su questa Europa”. Prima ancora, a Sky Sport aveva detto: “Non aver mai vinta ...

"Il fatto che il club non abbia mai vinto questa competizione è una motivazione in più", dice il tecnico rossonero Milan O - Sette Champions in ... (ilgiornaleditalia)

Matteo Gabbia , difensore centrale del Milan , ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Europa League contro il Rennes Matteo Gabbia , ... (calcionews24)

Calcio: Pioli, 'Rennes squadra con qualità, da affrontare con grande cura' Milano, 14 feb. (Adnkronos) - "Il Rennes Le partite a livello europeo sono sempre difficili. Abbiamo avuto tanto tempo per studiarli. Una squadra messa bene in campo, veloce, verticale, con qualità.

Milan, Pioli: "Vi dico le favorite per l'Europa League. Noi vogliamo arrivare in fondo" Le parole dell'allenatore rossonero in vista della gara europea contro il Rennes, in programma giovedì a San Siro ...

Calcio: Europa League. Gabbia "Vogliamo arrivare fino in fondo" Matteo Gabbia parla così alla vigilia di Milan-Rennes, andata degli spareggi di Europa League. "Loro sono una squadra che gioca un calcio verticale, con giocatori veloci, offensivi, non sarà facile, ...