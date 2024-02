Milan | Pioli ascolta Loftus-Cheek | sa come raggiungere la finale di Europa League…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), Stefano: conosce bene la competizione e saladiCi siamo, il grande appuntamento sta per arrivare. Ildi Stefanosi prepara ad affrontare il Rennes nello spareggio per l’accesso agli ottavi didell‘League. Quest’ultima è il vero obiettivo della stagione dei rossoneri. Certo, è anche l’ultima competizione rimasta, vista l’uscita dalla Champions, dalla Coppa Italia e dalla corsa scudetto. I ragazzi divogliono, quindi, farsi trovare pronti per provare a vincere il trofeo, o perlomeno per arrivare in fondo. Ci saranno da tenere ...