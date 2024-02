Milan | Gabbia | «L’Europa League è un sogno»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Le parole di, difensore del, ha voluto rilasciare queste dichiarazione alla vigilia della partita d’EuropaMatteoè tra i giocatori più in forma di questo. Le sue prestazioni una volta tornato dal prestito al Villarreal sono state molto positive e farà di tutto per aiutare la sua squadra anche in Europa. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport. RENDIMENTO – «Sono contento di come sta andando questo periodo per me e per la squadra. Stiamo riuscendo ad avere un filotto positivo di risultati e sappiamo che domani sera abbiamo una grande occasione per toglierci anche qualche soddisfazione». EUROPA– «Per noiè la competizione più importante. Il nostro ...