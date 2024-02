Milan | Christian Pulisic che succede? Pioli ha bisogno dei goal…

Daily Schmankerl: Bayern Munich in pursuit of VfB Stuttgart’s Serhou Guirassy; Bayern, FC Barcelona. Manchester United battling for Juventus star Adrien Rabiot; Bayern really ... The striker has a release clause of around €20m and Bayern don’t want to miss out on what they see as a bargain. The question is whether Guirassy would be willing to join Bayern with Harry Kane at the ...

Juve, Cambiaso è l’uomo da cui ripartire: rendimento sorprendente tra presente e futuro La Juventus cerca certezze, per ripartire dal momento più difficile dell'annata. Uno dei punti fermi della rosa è Andrea Cambiaso.

Man Utd transfer news LIVE: Matthijs de Ligt boost, United ‘in race for Jarrad Branthwaite’, Dan Ashworth latest MANCHESTER UNITED have received a boost in their pursuit of Matthijs de Ligt as he is reportedly unhappy at Bayern Munich. Meanwhile, the Red Devils are eyeing up a summer move for Jarrad ...