Milan | Carlo Cudicini | Loftus-Cheek ha la visione di un 10 e…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’ex portiere cresciuto nel settore giovanile del, ha parlato del ruolo e dell’importanza di Ruben… Gli sono bastati pochi mesi per mettere in mostra tutte le sue qualità: Rubenalè diventato uno di quei giocatori di cui non puoi proprio farne a meno. Corre, si fa sentire in mezzo al campo e fa anche goal, già 5 in campionato. Un acquisto davvero azzeccato dalla dirigenza del club di via Aldo Rossi. Viste le grandi prestazioni, grande merito è da attribuire anche a mister Stefano Pioli, che gli ha cucito addosso il ruolo di trequartista., infatti, nasce come una mezzala, ma nel 4-2-3-1 rossonero, gioca al centro tra Christian Pulisic e Rafael Leao. A tal proposito ne ha ...