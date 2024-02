“Mi mancherai tantissimo | sempre al mio fianco” Vasco Rossi | grave lutto | una morte improvvisa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Una terribile notizia ha scosso. Unha colpito il grandissimo cantante italiano, che ha condiviso il suo stato d’animo con tutti i suoi fan. Ha postato una serie di foto e anche un video che lo ritraggono insieme a questa persona fondamentale della sua vita, che purtroppo non c’è più da alcune ore. Un dolore che sarà difficile da superare in tempi brevi.lo ha voluto omaggiare su Instagram e ha mostrato tutta la sua sofferenza per questoveramente tremendo. Ladi quest’uomo che tanto gli ha dato nel corso della sua vita gli ha letteralmente squarciato il cuore. Ha subito ammesso che la mancanza si farà sentire in maniera molto forte. Immediate le condoglianze da parte di migliaia e migliaia di ...