Mi hanno telefonato | devo proteggerli | Jannik Sinner | la grande paura per i suoi genitori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Manca poco all'ATP di Rotterdam, il primo impegno ufficiale al quale prenderà partedopo il trionfo in Austalia. Scenderà in campo questa sera, da testa di serie numero 1, contro il padrone di casa Botic van de Zandschulp. Più che preoccuparsi del suo prossimo avversario, però, in questi giorniha tante gatte mediatiche da pelare, figlie del suo successo a Melbourne. Lui, schivo e riservato, così come la sua famiglia, non è abituato ai riflettori e ancora deve gestire bene la cosa. Soprattutto i, Hanspeter e Siglinde, ai qualiha dedicato l'Australian Open per avergli permesso libertà nelle scelte da fare per seguire il suo destino. Entrambi ora sono presi d'assalto da giornalisti, tifosi e curiosi, che vogliono parlare con loro delle imprese ...