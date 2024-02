Meteo mercoledì | San Valentino di sole su tutta l’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, una volta esauritisi gli ultimi fenomeni di instabilità martedì al Sud, per una circolazione depressionaria in allontanamento verso i Balcani, tornerà a rinforzare un campo di alta pressione di matrice subtropicale verso il Mediterraneo centrale e. Il tempo sulle nostre regioni si farà stabile ovunque nella giornata di San, con ben poche eccezioni. Queste saranno rappresentate da alcune nebbie al mattino e la sera in Val Padana, specie sul Polesine, e qualche innocuo addensamento in Puglia e sulla Sicilia settentrionale. La ventilazione sarà ancora moderata o tesa settentrionale al Centro e soprattutto al Sud. Le temperature non subiranno grandi variazioni. Nord: Tempo stabile e in prevalenzaggiato pur con ...