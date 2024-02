Meteo | a fine febbraio cambia tutto Ondate di freddo e maltempo Ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Firenze, 142024 – Sole e clima mite. E’ lo scenario metrologico che caratterizza la Toscana e l’intera penisola di questi giorni. L'attuale situazione, infatti, vede un promontorio anticiclonico che si espande sul Mediterraneo, portando un aumento della pressione atmosferica sull'Italia e un generale miglioramento delle condizioniilLe precipitazioniToscana: le previsioni Nonostante la stabilità diffusa, in Italia si verificheranno anche nebbie e nubi basse, specie sulla Pianura Padana e sui bacini costieri settentrionali. Le temperature subiranno un rinforzo specie in montagna, mentre le minime andranno a calare specie in pianura e sulle vallate. Questo dominio anticiclonico secondo gli ultimi ...