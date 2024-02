Meret | una clausola lo può allontanare da Napoli | una big è alla finestra

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il portiere Alexpuò veramente lasciare: le ultime notizie sulla sua situazione contrattuale. Alexè stato il portiere che ha raggiunto un traguardo speciale con il: lo scudetto. Nonostante le numerose critiche, l’estremo difensore azzurro si è sempre messo a lavoro senza mai rilasciare un commento che avrebbe potuto mettere in cattiva luce la piazza. Ha incassato, ha lavorato ed ha vinto: un professionista esemplare che diverse volte non è stato esaltato per le sue prodezze ma sempre affossato per qualche errore.ha vissuto alti e bassi e l’infortunio di dicembre sta condizionando la sua annata partenopea, già disastrata per mezzo di diversi fattori ma non di certo per sua colpa. Scelto come erede di Pepe Reina nel 2018, a causa di alcuni disagi fisici, ha dovuto ...