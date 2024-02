Mercato Ue | come bilanciare accordi e protezione La ricetta di Breton

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ilunico rimane il Graal dell’Unione europea, ma va potenziato e protetto – con nuovidi libero scambio, un’iniezione decisa di politica industriale, ma anche adeguate contromisure per chi non gioca secondo le regole – per assicurarsi di essere competitivi anche in futuro. Questo, in soldoni, è il messaggio con cui il commissario alinterno Thierryha presentato la nuova relazione annuale sulunico e la competitività della Commissione europea, una fotografia che cattura le condizioni attuali in attesa dei due rapporti di Enrico Letta e Mario Draghi suindirizzare l’azione nel futuro. Il quadro complessivo è positivo: 9 dei 19 indicatori che descrivono la salute delUe sono positivi, 3 sono stabili e 5 negativi (per ...