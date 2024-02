Mercato Torino | Vagnati contro Radonjic | «Qua portava tanti problemi»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Davide, responsabile dell’area tecnica granata, ha parlato di Nemanja, recentemente passato in prestito al Maiorca Nemanjaè stato ceduto dalal Maiorca in prestito fino al termine della stagione. Il serbo aveva cominciato la sua esperienza in granata con grandi aspettative, ma non è riuscito a dimostrare il suo talento. Nel corso di una conferenza stampa in casa Toro, il responsabile dell’area tecnica granata Danieleha spiegato la situazione: «L’ho sentito pochi giorni fa, è un ragazzo di cuore. Purtroppo ha grandi limiti di tenuta mentale, forse anche di carichi lavoro che non riesce a mantenerli nel corso della settimana. Aveva bisogno spesso di pause, purtroppo non è questione dio di allenatore: per certi obiettivi, bisogna ...