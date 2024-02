Memento Piazza Diaz

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Luogo del mio cuore è, la seconda domenica del mese, quando il rigore degli edifici fascisti viene allietato dal mercato dei vecchi libri. E’ una baraonda che fa da elisio e fossa comune: fianco a fianco si trovano il Candido illustrato da Henri Lemarié e le barzellette di Pierino va da Freud; un Melchiorre Gioia con la Dissertazione dell’ingiuria, dei danni e del risarcimento e la rivista “Combi Rosetta Calligaris”: di qui non si passa; il Furor mathematicus di Leonardo Sinisgalli e Quando spunta la luna a Walter Chiari, scritto da esso. Si va dai cinque euro per tre libri all’ordine della quarta cifra per le rarità. Abbonda la stampa comunista, sotto forma di samizdat o esortazione insurrezionale; meno di frequente ci si imbatte in qualche volumetto datato E. F. e solo i più abili, scartabellando, disseppelliscono la coincidentia ...