Meloni a testa in giù | si dimette il presidente del museo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Luca Dell’Atti ha ufficialmente presentato le sue dimissioni dal ruolo didelcivico di Ostuni. La decisione arriva in seguito alla pubblicazione di un’immagine delladel Consiglio, Giorgia, capovolta ain giù sui suoi canali social, gesto per il quale ha poi chiesto scusa. Il Comune di Ostuni ha confermato l’accaduto a LaPresse, ricordando che il sindaco, Angelo Pomes, aveva immediatamente preso le distanze dal comportamento di Dell’Atti. La foto choc L’ormai exdelcivico della città pugliese aveva pubblicato una immagine dal forte impatto visivo, mostrando Giorgiain giù in uno scatto che non è passato inosservato e ha sollevato non poche polemiche. Un gesto ...