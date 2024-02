Meloni a testa in giù | si dimette e fa pure la vittima il presidente del museo di Ostuni | “Gogna mediatica”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Aveva pubblicato un post con il premierin giù sulle storie Instagram. Al gesto d’odio di due giorni fa seguono le dimissioni di Luca Dell’Atti, ildell’Istituzionedi Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di, in provincia di Brindisi. Le dimissioni dall’incarico – richieste in questi giorni da Fratelli d’Italia – sono state comuncate al sindaco della Città Bianca, Angelo Pomes, con una lunga lettera non priva di toni vittimistici. Nei giorni scorsi, a seguito delle polemiche suscitate dal post disgustoso, aveva rimosso la foto dal social. E si era scusato con la premier. Luca Dell’Atti era stato nominatodel Consiglio di amministrazione dell’Istituzionedi Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale ...