Melissa Satta senza Berrettini a San Valentino | è in montagna con le amiche ma di lui non c’è traccia

Berrettini , quella foto sul profilo social della Satta non è affatto casuale: ecco il significato del post di Melissa . Lui è in Liguria, più ... (ilveggente)

Melissa Satta è in Svizzera? E Matteo Berrettini... "è finita" : l'ultima conferma ai rumors

Melissa Satta ha compiuto 38 anni, ma Matteo Berretti non è al suo fianco per festeggiare il compleanno. Che siano in crisi, se non addirittura ... (liberoquotidiano)