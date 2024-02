Melissa Satta firmata sulla neve | San Valentino da single

Melissa Satta, relax sulla neve con le amiche: quanto costa la tuta da sci firmata

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Complice la chiusura scolastica per Carnevale, le star con figli si stanno godendo qualche giorno di relax. C’è chi ha scelto il caldo e chi preferisce la montagna, come. L’ex velina sta trascorrendo la settimana bianca a Madonna di Campiglio, insieme alle amiche e al figlio Maddox. Non c’è traccia di Matteo Berrettini: l’ex velina è di nuovo? Di nuovo? Matteo Berrettini ea luglio 2023La crisi trae Matteo Berrettini sembra ormai certa. Secondo alcuni, la rottura definitiva sarebbe già avvenuta. Da sempre molto riservati, soprattutto sui social, da qualche settimana i due hanno interrotto qualsiasi attività online di coppia. Il Natale insieme, le vacanze...

