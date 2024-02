(Di mercoledì 14 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Di fronte all'aggravarsi della crisi umanitaria, abbiamo deciso di incrementare il nostro contributo di 10di euro che si aggiungono ai 10stanziati a dicembre per la popolazione civile palestinese. Queste risorse andranno a coprire le esigenze prioritarie di salute e sicurezza alimentare a Gaza. Vigileremo affinchè giungano aie non cadano nelle mani sbagliate”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, nel corso del question time alla Camera. -foto Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS).

A quanto si apprende, il Viminale ha assegnato la scorta all’ad della Rai, Roberto Sergio , in seguito alle minacce ed agli scontri per la sua presa ... (feedpress.me)

Medio Oriente, Tajani “Altri 10 milioni per i civili palestinesi” ROMA (ITALPRESS) – “Di fronte all’aggravarsi della crisi umanitaria, abbiamo deciso di incrementare il nostro contributo di 10 ...

Tajani: "ENI non sta sfruttando risorse nell'offshore di Israele" (Agenzia Vista) “La presenza dell’ENI in Medio Oriente è importante. Nella prima metà del 2023 si è svolta una gara internazionale per ...

Medio Oriente, Tajani: "Mediazione è la via maestra, serve soluzione politica e non militare" “Sono in gioco diritti configgenti: la via maestra è sempre quella della mediazione e del dialogo. Le soluzioni vanno trovate tramite il negoziato. Un esempio è l’accordo tra Israele e Libano sulla de ...