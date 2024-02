Medio Oriente | prove di dialogo alla Camera sulle mozioni per Gaza

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lasi compatta su una parte della mozione del Partito democratico sulla guerra inriente, quella che chiede un impegno del governo per il cessate il fuoco umanitario immediato: l'astensione di 159 deputati della maggioranza, che permette l'approvazione del testo dem, arriva dopo una telefonata tra la segretaria del Pd, Elly Schlein, e la premier Giorgia Meloni. Si sblocca così anche la parte della mozione Pd che chiede una conferenza di pace per avviare il lavoro verso la soluzione politica dei due popoli e due Stati, mentre gli altri punti vengono respinti. L'impegno, riformulato su proposta del governo e accolto nella mozione Pd, approvato d, prevede di «sostenere ogni iniziativa volta a perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il ...

Elly Schlein , prima del voto alla Camera , ha telefona to alla presidente della Consiglio Giorgia Meloni per parlare di Medio Oriente . Nel pomeriggio, ... (quifinanza)

ROMA – “Un momento importante, il Parlamento ha approvato il primo punto della mozione del Pd, così come riformulato, per chiedere un immediato ... (lopinionista)

Gaza, asse Meloni-Schlein: pace e cessate il fuoco. E Tajani critica Israele: «Troppe vittime civili» Cessate il fuoco. Tre parole siglano le larghe intese della politica italiana sulla guerra in Medio Oriente. A fine giornata alla Camera dei Deputati prende forma l’accordo che poco ...

Operazione a Rafah, anche Cina e Russia isolano Netanyahu. «Indagine Usa sui crimini» Il primo ministro Benjamin Netanyahu lo ha ripetuto anche nell’ultimo incontro con l’omologo olandese Mark Rutte: «La guerra è destinata a continuare fino alla ...

Medio Oriente, Meloni e Schlein si parlano al telefono. La Camera approva il cessate il fuoco Adesso non è proprio il caso di farsi illusioni: la campagna elettorale incombe e presto, forse prestissimo, rivedremo Meloni e Schlein in uno dei loro ruvidi faccia a faccia, come quello celebrato in ...