Medio Oriente | Boldrini Pd | “Governo in silenzio sul cessate il fuoco a Gaza”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) ROMA – “Oggi l’Intergruppo della Camera per la Pace tra Israele e Palestina, a poche ore dalla discussione della mozione sul, ha voluto organizzare questo flash mob assieme alle associazioni che lavorano nella cooperazione italiana ae in Cisgiordania, per dire basta ai bombardamenti indiscriminati e per far pressione affinché ilitaliano arrivi a richiedere ilil”. Così la deputata Pd Laura, al termine del flash mob davanti a Montecitorio, a poche ore dalla presentazione in Aula delle mozioni sul. “Noi oggi presenteremo delle mozioni con cui chiederemo ilil. Che cosa farà il? ...