Medici | Ordine Firenze | servizio sanitario in crisi? Ecco come possiamo fare la nostra parte

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Mancanza di fondi, cronica carenza di personale, liste d’attesa chilometriche. Il sistemanazionale si avvicina a grandi passi verso il punto di non ritorno. Ma cosanoiper contribuire a migliorare una situazione così complicata?”. E’ al tempo stesso una riflessione e un appello quello rivolto ai colleghi da Andrea Vannucci, membro del Consiglio dell’deidie professore a contratto di programmazione, organizzazione e gestione delle aziende sanitarie all’Università di Siena, in un articolo pubblicato su “Toscana medica”, rivista dell’(https://www.toscanamedica.org/i--possono-contribuire-a-costruire-la-fiducia-nel-sistema-/). “I ...

Nuove sostanze inquinanti , degrado ambientale e modifica dello stile di vita creano nuovi rischi per la salute dell'uomo. In particolare biocidi, ... (247.libero)

Prevenzione, se ne parla all’Ast di Fermo Il 27 febbraio si terrà un incontro tra la direzione dell'Ast di Fermo e i medici di medicina generale per presentare il programma di screening colon-retto e promuovere la collaborazione tra ospedale ...

Robot in camice bianco “Una sfida importante ma non priva di rischi“. Il dibattito tra medici L’intelligenza artificiale al centro del convegno dell’Ordine dei Medici . Il presidente Quiriconi: “ “Preziosa sia per le diagnosi che in chirurgia . l’intelligenza artificiale non deve sopperire le ...

Conti correnti a rischio: truffe online e furti d’identità svuotano le tasche degli italiani Nei primi sei mesi del 2023 rubati 83 milioni di euro. I dati sensibili ottenuti con una telefonata, un sms o un’email. Qual è la vittima ideale e cosa fare per proteggersi. Leggi l'inchiesta di Milen ...