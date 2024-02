Medici in servizio fino a 72 anni | 200 campani restano in attesa

Troppi i casi di influenza e Covid per gli ospedali napoletani, costretti a sospendere quasi tutti i ricoveri programmati per «tenere testa ... (open.online)

Pronto soccorso in affanno, arrivano i medici argentini. Il compenso Dai 700 ai 900 euro a turno UDINE - In aiuto al servizio sanitario pubblico arriveranno medici esterni italiani e non comunitari, in gran parte argentini, nei Pronto soccorso di Udine e Palmanova, dove il servizio ...

Milleproroghe, via libera a scudo penale è segnale importante. Cimo: ora accelerare su riforma legge Gelli Il primo segnale importante del Governo nei confronti di una professione che necessita di un sostegno non solo economico, ma di sistema, dichiara il presidente della Federazione Guido Quici ...

Osservazioni sugli accessi inappropriati al Pronto Soccorso ogni anno il Servizio sanitario italiano perde pezzi importanti. I medici del Ssn che dal 2022 al 2023 hanno lasciato il pubblico sono più che raddoppiati. E il 2024 non sarà da meno. Nel 2024 ...