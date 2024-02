Medici in corsia fino a 72 anni | approvato emendamento al Milleproroghe

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) –al lavoroa 72. Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hannol’al, a firma Luciano Ciocchetti e altri deputati di Fdi, che allunga l’età pensionabile dei. Ungià più volte presentato e ritirato, e che aveva suscitato la reazione polemica dei diretti interessati, i camici bianchi. “Anche al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto e deicon contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale – si legge nel testo riformulato, che ha ottenuto l’ok – le aziende del Servizio sanitario nazionale,al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigentie sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data”. Le disposizioni, si precisa, “si applicano anche ai dirigentie sanitari e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali inna e chirurgia. I dirigentie sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali inna e chirurgia, trattenuti in servizio ai sensi del presente comma, non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale. I dirigenti, trattenuti in servizio ai sensi del presente comma, non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di livello generale”. L'articolo proviene da Italia Sera.

