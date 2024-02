Medagliere Mondiali biathlon 2024 | Lisa Vittozzi porta da sola l’Italia al terzo posto!

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Idisi disputano a Nove Mesto (Repubblica Ceca) dal 7 al 18 febbraio. Nel corso della rassegna iridata verranno messi in palio dodici titoli: cinque maschili, cinque femminili, due misti. A livello individuale si assegneranno le medaglie in sprint, inseguimento, individuale, mass start. Si disputeranno poi anche le due staffette di genere, la staffetta mista e la single mixed. Di seguito ile la classifica dei podi aidi# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Norvegia 3 4 2 9 2. Francia 3 1 3 7 3. Italia 1 1 0 2 4. Germania 0 1 1 2 5. Svezia 0 0 1 1 # TOTALE 7 7 7 21 PODI ...

Il medaglie re completo dei Mondiali di nuoto e palla nuoto di Doha 2024 , in programma da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Grande attesa per la ... (sportface)

Nuoto, Mondiali, Paltrinieri: "Le medaglie vanno e vengono, cercavo una bella sensazione" Gregorio Paltrinieri non è deluso per il bronzo conquistato negli 800 sl ai mondiali di Doha: l'olimpionico azzurro ... vicino all'argento ma ho fatto fatica nell'ultimo cento. Ma le medaglie vanno e ...

DOHA, MONDIALI DI NUOTO: GREGORIO PALTRINIERI BRONZO NEGLI 800 Ai mondiali di nuoto di Doha 2024 arriva un'altra medaglia per l'Italia, grazie a Gregorio Paltrinieri che vince il bronzo negli 800.

Biathlon, Mondiali Nove Mesto 2024. Al maschile l’Italia aspetta una medaglia da ben 31 anni Fossero una partita di baseball, i Mondiali di biathlon di Nove Mesto na Morave abbandonerebbero la fase ascendente per entrare in quella discendente. Per chi non fosse avvezzo al gergo del batti-e-co ...