Maxi risarcimento per l’ex vigile urbano che timbrava il cartellino in mutande

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Le immagini deldi Sanremo cheilinera diventata l’icona della lotta agli “scansafatiche” della pubblica amministrazione. Il video, diffuso dalla guardia di finanza, era diventato virale ed era costato all’uomo, Alberto Muraglia, il licenziamento nel 2015. Ma la storia era molto diversa da quella che le immagini sembravano inchiodare. E così, dopo anni di battaglie legali, Muraglia ha ottenuto l‘assoluzione prima e unda 227 mila euro poi. Decisione arrivata oggi, ma le rate che gli spettano saranno versate a partire dal 2026. I dettagli.Leggi anche: Chi è Christian Sodano, che ha ucciso madre e sorella della sua ex La vicenda di Alberto Muragliaagente della polizia ...

L'uomo, un piccolo imprenditore di 33 anni di Frosinone, verrà risarcito per l'ingiusta detenzione dopo tre anni trascorsi dietro le sbarre (ilgiornale)

Ivan Petrelli , in carcere da innocente. Chiesto un maxi risarcimento . Aveva ricevuto una condanna a 11 anni Ivan Petrelli ha trascorso un anno e ... (361magazine)

Si è chiusa la fase di ricognizione, dopo la batosta caduta sul bilancio del Comune con la condanna al Maxi risarcimento di 20,4 milioni per il ... (ilgiorno)

Timbrava il cartellino in mutande: incassa 227 mila euro Intento a timbrare il cartellino senza pantaloni, la sua immagine finì su tutti i giornali per dimostrare il presunto assenteismo dei dipendenti del comune di Sanremo. Ma in realtà l’agente della muni ...

Sanremo, dopo il reintegro arriva il maxi-risarcimento per il vigile che timbrava il cartellino in mutande: 227mila euro Simbolo dell'inchiesta sui furbetti del cartellino a Palazzo Bellevue, a Sanremo, era già stato assolto con formula piena ...

Sanremo, per il “vigile in mutande” dopo l’assoluzione anche il maxi risarcimento: ad Alberto Muraglia 227mila euro Simbolo dell'inchiesta sui furbetti del cartellino a Palazzo Bellevue, a Sanremo, era già stato assolto con formula piena ...