Matteo Renzi lascia la direzione del Riformista

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Fine corsa peral. A darne notizia per primo è Il Giornale d’Italia secondo cui dal prossimo 12 marzo Alessandro Barbano, garantista, grande amico di Carlo Nordio e oggi alla guida del Corriere dello Sport, prenderà il posto dell’ex premier. La conferma è poi arrivata dall’Ufficio stampa di Italia Viva: “Dal 1 marzolascerà lade Ilper dedicarsi a tempo pieno alla campagna elettorale. La decisione era stata comunicata all’editore, al fine di potersi dedicare alla campagna per le elezioni europee che lo vedranno candidato in tutte le circoscrizioni”. Non è durata molto l’avventura dial fianco di Andrea Ruggieri. Il passaggio di consegne con Piero Sansonetti, passato a guidare l’Unità, era ...