Matteo Renzi lascia Il Riformista per le elezioni europee

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dal 1 marzolascerà la direzione de Ilper dedicarsi a tempo pieno alla campagna elettorale per le, che lo vedranno candidato in tutte le circoscrizioni. Al suo posto subentrerà Alessandro Barbano, mentre resterà direttore responsabile Andrea Ruggieri. Dopo dieci mesi, dunque, il leader di Italia Viva fa un passo indietro nel mondo editoriale per tornare a dedicarsi alla politica. L'annuncio arriva con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza prevista. Il senatore fiorentino, fanno notare fonti di Italia Viva, ha quasi cancellato i propri impegni all’estero e sta personalmente seguendo l’organizzazione della campagna sul territorio.sta lavorando alle liste e sta chiedendo a molti parlamentari e amministratori del partito di ...