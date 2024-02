Matteo Paolillo | il nuovo singolo è Foglie d’autunno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Èildi, parte della colonna sonora della quarta stagione di Mare Fuori Èildi, in uscita il 15 febbraio. La canzone è parte della colonna sonora della quarta stagione di Mare Fuori e prodotta da Lolloflow. “È una cui tengo molto e a cui ho voluto aggiungere un po’ di poesia” racconta– “Si sta comesugli alberi le, pronti a cadere da un momento all’altro. Eppure, ancora immobili ci guardiamo, in bilico, e ci accorgiamo di essere uguali, con lo stesso destino, le stesse sofferenze e la ...

Foglie d’autunno, Matteo Paolillo: testo singolo Foglie d’autunno è un singolo di Matteo Paolillo. Di seguito trovate il testo del singolo: Matteo Paolillo è un giovane talento italiano nel campo della moda. Nato a Napoli nel 1993, si è trasferito a ...

Come Stefano Lentini ha plasmato l’immaginario di Mare Fuori 4 con la sua colonna sonora La quarta stagione di Mare Fuori arriverà in diretta su Rai 2 stasera, 14 febbraio, alle ore 21:20. Ecco come la colonna sonora di Stefano Lentini ha cambiato le sorti della serie Tv.

