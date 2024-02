Matrimonio a tutti i costi | Michelle Carpente torna su Real Time | “Ci siamo sbizzarriti!”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)sudal 24 febbraio 2024 e abbiamo avuto la possibilità di intervistare la conduttriceche ci ha raccontato quello che dovremmo aspettarci dalla nuova stagione del programma dedicato al giorno più bello delle nostre vite.ha anche dato dei consigli a chi sta per sposarsi e a chi vorrebbe fare il wedding planner, ma non sa dove iniziare. Arriva la seconda stagione di “”, cosa puoi anticiparci? Nuove coppie e matrimoni in luoghi moooolto particolari! Non posso svelarvi molto ma quest’anno cisbizzarriti molto con le location. Non proprio luoghi tradizionali per un ricevimento di nozze… Nel ...