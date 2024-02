Matilde Siracusano | Bene proroga precari enti dissesto Sicilia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) «Grazie ad un importante emendamento approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati al decreto Milleproroghe, tantiche lavorano da anni per gliindella Regionena avranno unaai propri contratti in scadenza tra qualche mese. Ringrazio i deputati che hanno presentato in Parlamento questa proposta emendativa - Tommaso Calderone,...