Matilda de Angelis e l’amore per Alessandro dei Santi francesi | “Ci siamo conosciuti su Instagram”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Bologna, 14 febbraio 2024 - Una storia d'amore nata sui social quella tradee il cantantedes, protagonista dell'ultimo Sanremo con i. Intervistata dal settimanale Grazia, la 28enne attrice bolognese ha parlato di come è sbocciata la relazione tra i due e ha spiegato le difficoltà e le insicurezze con cui ha avuto a che fare nel corso della sua ancora giovane carriera. L'intervista E'dela protagonista della cover del nuovo numero di Grazia, in edicola giovedì 15 febbraio. L'attrice bolognese si è confessata in un'intervista al settimanale, spaziando da temi puramente personali, come le insicurezze legate al proprio aspetto fisico, alla relazione con il fidanzato ...