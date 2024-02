Materazzi su Balotelli | «Migliore di Eto’o e Diego Milito all’Inter»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Marco, difensore e bandiera dell'Inter, ha elencato i suoi centravanti preferiti della storia meneghina Marco, tra gli eroi del Triplete dell'Inter del 2010, ha parlato in un'intervista a Goal.com affrontando anche il tema dei suoi cinque attaccanti preferiti che hanno vestito la casacca nerazzurra. LE PAROLE – «Metto Ronaldo al primo posto. Poi Adriano al secondo, Marioal terzo, e infine Samuel. Forse dovrei cambiare qualcosa, però no problem…».