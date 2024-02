(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non luogo a procedere "perché il fatto non costruisce". Anche nell'ultimo filone ancora aperto a, quello...

In una divertente intervista ai britannici del Daily Mail, il patron del Brescia, Massimo Cellino , ha raccontato alcuni divertenti aneddoti circa ... (sportface)

Anche l’ultimo filone aperto ancora a Brescia , quello che riguarda il capitolo della esterovestizione della Eleonora Ltd, si chiude per Massimo ... (sportface)

Brescia, 14 febbraio 2024 – Non luogo a procedere “perché il fatto non costruisce reato”. Anche nell'ultimo filone ancora aperto a Brescia, quello ... ()

BRESCIA - Reati fiscali, il Gup proscioglie Massimo Cellino Non luogo a procedere "perché il fatto non costruisce reato". Anche nell'ultimo filone ancora aperto a Brescia, quello relativo al capitolo della esterovestizione della Eleonora Ltd, Massimo Cellino n ...

Massimo Cellino assolto: nessun reato fiscale. Chi è il patron del Brescia, ex Cagliari Non luogo a procedere `perchè il fatto non costruisce reato`. Anche nell`ultimo filone ancora aperto a Brescia, quello relativo al capitolo della esterovestizione.

Brescia, il presidente Cellino prosciolto dalle accuse di reati fiscali Buone notizie per Massimo Cellino, presidente del Brescia, prosciolto dalle accuse di reati fiscali: i dettagli ...