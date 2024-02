Martina Franca | scuola allagata | chiusa altri due giorni per verifiche Giovanni XXIII

Karting, Fabio Caravella vince la gara di Martina Franca e sale in classifica Domenica c'è stato il secondo appuntamento del campionato interregionale Puglia Basilicata IRONMAN, gara di 50 giri con pit stop obbligatorio, a Martina Franca presso il Kartodromo Touch e Go. Il molf ...

Martina Franca: contrasto alla violenza su donne e bambini, oggi flash mob "One billion rising" Proprio in seguito a quest’opera nasce l’evento ‘ One Billion Rising ’, il flah mob mondiale che fa ballare, ogni anno, il 14 febbraio, in tutto il mondo, 1 milione di persone per dire basta a ogni ...

GdF sequestra prodotti non conformi a Grottaglie, Manduria e Ginosa Le operazioni delle Guardia di Finanza di Taranto, Manduria, Martina Franca e Castellaneta portano al sequestro di 47.000 prodotti potenzialmente dannosi ...