Marta Fascina ricorda Silvio Berlusconi per San Valentino | Nostro amore unico

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)il compagnoe, nel giorno di San, posta una vecchia foto in cui è ritratta insieme al compagno mentre festeggiano circondati da palloncini e cuori, a Villa San Martino. « Oggi, come ogni singolo giorno da quella magnifica prima volta, celebro l’. Ile inenarrabile» , scrive sui social la deputata di Forza Italia. «La più...

Marta Fascina è tornata nell’ombra. La parlamentare di Forza Italia e ultima compagna di Silvio Berlusconi non si vede in nessuno dei festeggiamenti ... (ilfattoquotidiano)

Preoccupazione per Marta Fascina . La compagna di Silvio Berlusconi è risultata assente al Salone delle Fontane dell'Eur, a Roma, dove Forza Italia ... (iltempo)

Un vuoto assordante quello lasciato da Marta Fascina , l’ultima compagna di Silvio Berlusconi, che non è stata presente né all’evento tenutosi ieri ... (ildifforme)

Il cantante Andrea Vantini aveva candidato il brano "Il mio cuore lo sa" - dedicato a Silvio Berlusconi - a Sanremo . Il rifiuto non lo scoraggia, ... (fanpage)

Marta Fascina posta una foto con Berlusconi per San Valentino: «Il nostro amore non svanirà mai» Marta Fascina dedica all'amore della sua vita, Sivio Berlusconi, un post con una foto nel giorno dedicato agli innamorati, la ricorrenza del 14 febbraio in cui si celebra San ...

Fi: Fascina posta foto con Berlusconi per San Valentino, 'nostro amore non svanirà mai' Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Oggi, come ogni singolo giorno da quella magnifica prima volta, celebro l’amore. Il nostro amore. Unico ed inenarrabile. La più grande forza propulsiva che muove il mondo ...

Messaggio S.Valentino Fascina a Berlusconi, "nostro amore unico" (ANSA) - ROMA, 14 FEB - Per la festa di San Valentino Marta Fascina dedica un messaggio di amore a Silvio Berlusconi e su Instagram aggiunge una foto insieme all'ex premier, scomparso a giugno, con le ...