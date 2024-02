Marta Fascina ricorda Berlusconi per San Valentino | “Nostro amore non svanirà mai”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) –festeggia Sansu Instagram, postando una sua foto con Silvio, tra palloncini rossi e candeline accese su una torta a più piani, bianca e rossa. “Oggi, come ogni singolo giorno da quella magnifica prima volta, celebro l’. Il. Unico ed inenarrabile. La più grande forza propulsiva che muove il mondo e che ha mosso splendidamente, unendole, le nostre vite. Quell’che, totalizzando i nostri cuori e superando ogni dimensione terrena, mai potrà svanire proiettato, com’è, verso una incantevole eternità”, scrive la deputata azzurrando l’ex leader di Forza Italia scomparso lo scorso 12 giugno. “Oggi e per sempre, auguri a noi, Buon Sanmio. Ti amo”, conclude l’ex compagna del Cavaliere. L'articolo proviene da Italia Sera.

