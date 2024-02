Marsilio | Sinergia per l' illuminazione del Gran Sasso e candidatura Unesco

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L'Aquila - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco, ha tenuto un incontro oggi presso palazzo Silone all'Aquila, con i sindaci di Pietracamela, Fano Adriano e Isola del, oltre ai presidenti del Parcoe Monti della Laga e del Gal. L'obiettivo dell'incontro era giungere a un accordo sull'rosa del "paretone" delin occasione dell'ottava tappa del Giro d'Italia, che partirà da Spoleto (Perugia) per arrivare a Prati di Tivo (Teramo). In passato, il Parco dele Monti della Laga aveva espresso opposizione all'iniziativa per proteggere la fauna selvatica. Tuttavia,ha evidenziato un atteggiamento positivo da parte di tutte le parti ...

