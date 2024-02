Marica Pellegrinelli incinta dopo aver sconfitto il cancro | “Sarò ancora mamma | siamo felici”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Come anticipato dal settimanale Chi lo scorso 20 dicembre, la modellaè in dolce attesa del suo terzo figlio. L’ex moglie di Eros Ramazzotti è legata da quasi due anni al deejay e producer olandese William Kouam Djoko, che l’ha aiutata a superare il difficile periodo vissuto nell’estate del 2022. Come ha raccontato lo scorso luglio sui social, le fu diagnosticato un tumore all’ovaio destro, per il quale è stata operata.ha confessato: Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro. E’ stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia…Un po’ perché solo a distanza riesco ade un’immagine chiara di quel momento. Ne sono ...