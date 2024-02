Marialina | mi vuole sposare?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Si è lanciato alla conquista della Fondazione Carnevale, invadendo il palco di piazza Mazzini al grido di “Avanti maschere“. Sventolando la bandiera del Burla Che, a capo della rivolta dei mascheroni dei carri per rivendicare un "movimento indipendente", e in lotta "per non essere distrutti a settembre". Ma è il cuore della presidenteMarcucci che Alberto Volpi (nella foto scattata da Lucia Paolini), autore di canzoni per il Carnevale, puntava a conquistare "artisticamente". E di fronte a lei si è inginocchiato, ha tirato fuori da una tasca l’anello e le chiesto: "sposarmi?". Nel caos del corso di domenica ci era sfuggita questa parentesi di Carnevale nel Carnevale, ma valeva la pena recuperarla. Insomma, presidente Marcucci cos’ha risposto? "Non ha risposto – racconta Volpi –. Però ha sorriso e mi ha dato un bacio. Sulla guancia". ...