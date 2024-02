Mare Fuori | l’annuncio di Cardiotrap manda in delirio i fan della Serie tv | cambia tutto

Sonia a Vanity Fair in occasione dell'annuncio e si vede che quella voce fuori dal coro sia giusta che quella voce fuori dal coro sia giusta per l' perché è stata utile di Ferdinando Cotugno Mare

Leggi tutta la notizia su movietele

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) I fanMarirestano senza parole a seguito deldi. Ecco la rivelazione inaspettata. Da sempre la famosa fiction, viene trasmessa sulla rete Rai ed è stata in grado di catturare fin da subito l’attenzione di un pubblico davvero molto vasto. Infatti, in molti sono coloro che non possono MovieTele.it.