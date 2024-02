Mare fuori 4 | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)sono previste per4, la quarta stagione della fiction con Carolina Crescentini e tanti giovani attori in onda su Rai 2? In tutto andranno in onda seida due episodi ciascuna (totale 12 episodi): la prima mercoledì 14 febbraio 2024; la sesta e ultima il 20 marzo 2024. Su Rai Play i primi sei episodi sono online dal 1 febbraio, gli altri sei dal 14. Vediamo insieme la programmazione completa. Prima puntata: 14 febbraio 2024 Seconda puntata: 21 febbraio 2024 Terza puntata: 28 febbraio 2024 Quarta puntata: 6 marzo 2024 Quinta puntata: 13 marzo 2024 Sesta puntata: 20 marzo 2024Ma quanto dura () ogni puntata di4 su Rai 2? La messa in onda è prevista dalle ore 21,20 a mezzanotte. ...