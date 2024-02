Mare Fuori 4 | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)4 è la quarta stagioneserie di successo di Rai 2 ambientata in un carcere minorile. Questa sera, 14 febbraio 2024, vanno in onda su Rai 2 i primi due episodi. Ricordiamo che tutti gli episodi sono già disponibili su Rai Play. Vediamo insieme lae ildi oggi.Nel primo episodio, intitolato Nel nome dell’amore, le conseguenze di quanto accaduto alla Piscina Mirabilis si riflettono negli equilibri tra i ragazzi dell’Ipm. Anche la direttrice e il comandante entrano in contrasto per la gestione di Carmine (Massimiliano Caiazzo) e Rosa (Maria Esposito) e sulla loro possibilità di incontrarsi. In ospedale, Edoardo (Matteo Paolillo) si sta lentamente riprendendo per la felicitàmadre e di Carmela (Giovanna Sannino), ma riceve una ...