Marco Pantani | 20 anni dalla morte per overdose del ' Pirata' | il miglior ciclista italiano di tutti i tempi | era il 14 febbraio 2004 - VIDEO

è morto 20 anni fa, il 14 febbraio 2004 a Rimini

Il “paradosso del Pirata” non è un teorema astratto ma tangibile, per quanto metafisico, che si manifesta ogni volta che un Giro d'Italia punta ... (liberoquotidiano)

Pantani, 20 anni dalla morte: l'omaggio da brividi del Cesena Momenti di forte emozione al Manuzzi di Cesena. Prima della gara contro l'Arezzo, vinta dalla squadra di casa per 1-0, in curva è stato esposto uno striscione dedicato a Marco Pantani a vent'anni di ...

Marco Pantani, 20 anni fa la morte: cosa è successo a uno dei più grandi ciclisti della storia Il 14 febbraio 2004 il corpo senza vita del campione romagnolo veniva trovato in una stanza del residence Le Rose di Rimini A soli 34 anni, 20 anni fa, moriva Marco Pantani, uno dei più grandi ...

Vent'anni fa l'addio a Marco Pantani, il Pirata sempre in fuga che andava forte in salita per "accorciare l'agonia" Ma Marco Pantani lo ha reso un atto d'amore nei confronti di chi a sua volta lo amava. Di chi lo guardava in tv, tanto lo sapeva che prima o poi avrebbe fatto capolino sparigliando le carte e ...