Marcella Sorrentino presidente provinciale di Noi di Centro Benevento

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il segretario nazionale di Noi diClemente Mastella ha proceduto alla nomina dialla presidenzadel partito di. “Ringrazio Domenico Vessichelli, con cui ho condiviso la scelta delle dimissioni per ragioni di opportunità istituzionale”. Così il il segretario nazionale NdC che aggiunge: “sono convinto che, forte dell’esperienza politica e amministrativa acquisita in undi rilevante importanza come Montesarchio, saprà esercitare con personalità, determinazione e passione questo incarico. Le formulo i migliori auguri di buon lavoro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

