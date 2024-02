Mara Venier | quando la pezza è peggio del buco | le bugie sul caso di Ghali e Dargen D’Amico

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo il comunicato stampa letto a Domenica In,si è trincerata in un silenzio durato qualche giorno. Oggi, però, ha deciso di dire la sua su quanto avvenuto con, accusati – rispettivamente – di aver farsi portavoce di messaggi d’odio per aver detto «Stop al genocidio» e di aver...

Personaggi TV. Nono sono giorni facili per Mara Venier , finita nella bufera mediatica dopo la puntata di domenica di Domenica In, condotta dal ... (tvzap)

Le parole dalla conduttrice dopo le polemiche Mara Venier rompe il silenzio. A seguito della critiche per Domenica In, la conduttrice ha prima ... (361magazine)

Processo alla Rai, ai dirigenti di Viale Mazzini e ad Ignazio La Russa dopo i fatti di Sanremo e di Domenica In. Il processo va in scena a ... (liberoquotidiano)

Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 “Eravamo in ritardo, molti artisti dovevano ancora cantare, e quattro di loro non sono riusciti a farlo, infatti ... (dayitalianews)

Amadeus rompe il silenzio: “Sanremo non ha promosso l’odio” Amadeus dice la sua sulle dichiarazioni di Ghali a Sanremo contro la guerra. Il direttore artistico del Festival difende il cantante.

Mara Venier rompe il silenzio: “Non censuro nessuno” Dopo le polemiche nate in seguito alla lettura del comunicato di Roberto Sergio, Mara Venier ha fatto la sua prima uscita pubblica.

Caso Ghali in Rai, Mara Venier: “Mai censurato nessuno, piango per Gaza e per le donne ebree in ostaggio” Mara Venier torna a parlare del caso Ghali esploso a Sanremo, nella puntata di Domenica In, dopo il comunicato dell'ad Roberto Sergio ...