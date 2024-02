Mara Venier | “Nessuna censura | eravamo in ritardo ed se l’ad mi chiede di leggere un comunicato io lo faccio…” E Amadeus a Porta a Porta dice la sua | “D’accordo con Ghali”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Rispetto le decisioni di tutti, ma non sono assolutamentecon questa affermazione, nella maniera più totale. Il Festival di Sanremo non ha mai promosso l’odio, ha sempre parlato di inclusione, di libertà: i cantanti che sono saliti sul palco hanno chiesto la fine della guerra, hanno chiesto la pace, rire la pace vuol dire seminare odio? Esattamente il contrario”,, nel corso della tradizionale ospitata a ““, ha replicato alle critiche dell’ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar, convinto che il palco dell’Ariston “sia stato sfruttato per diffondere odio”. “Mai mi sarei sognato, ma neanche i cantanti, dire odio, anzi noi portiamo esattamente l’opposto, i ragazzi che vengono in gara lanciano ...

