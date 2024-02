Mar Nero | attacco con droni dell’esercito ucraino | affondata un’altra nave russa

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Kiev, 14 febbraio 2024 – L’esercitoha annunciato su Telegram di aver attaccato e affondato unanel mar, al largo di Alupka in Crimea. L’imbarcazione anfibia in questione sarebbe la Caesar Kunikov. L’sarebbe avvenuto conlanciati da parte della Gur, il braccio militare dell’intelligence di Kiev. Il quotidiano ‘Ukrainska Pravda’ ha pubblicato alcuni video che mostrerebbero una colonna di fumo innalzarsi dal mare della Crimea, con diversi elicotteri che sorvolano l’area. Non sono noti i morti o i feriti: un canale Telegram russo afferma che l’equipaggio – che potrebbe contare fino a 87 membri – sarebbe sopravvissuto. Al momento fonti ufficiali russe non hanno né confermato né smentito l’alla Caesar Kunikov, che sarebbe la ...

